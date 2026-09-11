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Edil San Felice, commessa da 10,4 milioni di euro da ASPI per manutenzione rete

Finanza, Trasporti
Edil San Felice, commessa da 10,4 milioni di euro da ASPI per manutenzione rete
(Teleborsa) - Edil San Felice, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, si è aggiudicato, a seguito di una pro-cedura pubblica, una nuova commessa da Autostrade per l'Italia per un importo complessivo di 10,4 milioni di euro.

L'Accordo Quadro, di durata quadriennale, riguarda l'esecuzione di lavori di manutenzione, migliora-mento e rigenerazione sulle tratte A13, D13, D23 e R13, di competenza della Direzione di Tronco III Bologna di Autostrade per l'Italia. Gli interventi saranno finalizzati a incrementare la sicurezza, la funzionalità e la durabilità delle infra-strutture autostradali interessate, attraverso attività di rigenerazione delle strutture in calcestruzzo, ripristini volumetrici, rinforzi strutturali, lavorazioni su giunti, impermeabilizzazioni, sistemi di raccolta e smaltimento delle acque e successive ripavimentazioni.

"Siamo molto soddisfatti di questa aggiudicazione, che conferma la solidità del nostro modello operativo - ha commentato l'AD Lorenzo Di Palma - Una commessa che si inseri-sce in un momento particolarmente dinamico, nel quale Edil San Felice è impegnata nell'esecuzione di un backlog record di oltre 250 milioni di euro. Nello specifico, le attività previste nell'ambito dell'Ac-cordo Quadro presentano un elevato livello di complessità tecnica, anche in considerazione della possibile esecuzione dei lavori in presenza di traffico. In questo contesto, la nostra politica di subap-palto zero rappresenta un elemento distintivo, perché ci consente di mantenere il presidio diretto delle lavorazioni e di assicurare elevati standard di sicurezza e qualità esecutiva. La nostra presenza ope-rativa sul territorio, attraverso la sede di Bologna, costituisce inoltre un ulteriore punto di forza per garantire prossimità e continuità nell'esecuzione degli interventi".
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