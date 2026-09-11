Edil San Felice, commessa da 10,4 milioni di euro da ASPI per manutenzione rete

(Teleborsa) - Edil San Felice , operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, si è aggiudicato, a seguito di una pro-cedura pubblica, una nuova commessa da Autostrade per l'Italia per un importo complessivo di 10,4 milioni di euro.



L'Accordo Quadro, di durata quadriennale, riguarda l'esecuzione di lavori di manutenzione, migliora-mento e rigenerazione sulle tratte A13, D13, D23 e R13, di competenza della Direzione di Tronco III Bologna di Autostrade per l'Italia. Gli interventi saranno finalizzati a incrementare la sicurezza, la funzionalità e la durabilità delle infra-strutture autostradali interessate, attraverso attività di rigenerazione delle strutture in calcestruzzo, ripristini volumetrici, rinforzi strutturali, lavorazioni su giunti, impermeabilizzazioni, sistemi di raccolta e smaltimento delle acque e successive ripavimentazioni.



"Siamo molto soddisfatti di questa aggiudicazione, che conferma la solidità del nostro modello operativo - ha commentato l'AD Lorenzo Di Palma - Una commessa che si inseri-sce in un momento particolarmente dinamico, nel quale Edil San Felice è impegnata nell'esecuzione di un backlog record di oltre 250 milioni di euro. Nello specifico, le attività previste nell'ambito dell'Ac-cordo Quadro presentano un elevato livello di complessità tecnica, anche in considerazione della possibile esecuzione dei lavori in presenza di traffico. In questo contesto, la nostra politica di subap-palto zero rappresenta un elemento distintivo, perché ci consente di mantenere il presidio diretto delle lavorazioni e di assicurare elevati standard di sicurezza e qualità esecutiva. La nostra presenza ope-rativa sul territorio, attraverso la sede di Bologna, costituisce inoltre un ulteriore punto di forza per garantire prossimità e continuità nell'esecuzione degli interventi".

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