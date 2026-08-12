Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina 1,985 euro, gasolio sopra i 2

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è oggi di 1,985 euro al litro per la benzina e di 2,076 euro al litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,060 euro al litro per la benzina e 2,154 euro al litro per il gasolio. Ieri il prezzo medio rilevato dal Mimit per il self sulla rete stradale era di 1,983 euro al litro per la benzina e di 2,073 euro al litro per il gasolio.

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