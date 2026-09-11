Esprinet, TP ICAP Midcap alza target price con maggiore fiducia sul secondo semestre

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 9 euro per azione (dai precedenti 8,8 euro) il target price su Esprinet , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 17%.



Gli analisti scrivono che la conference call ha confermato la valutazione positiva del primo semestre e li ha portati a rivedere al rialzo le stime per il 2026. Il management ha indicato l'obiettivo di raggiungere la fascia alta della nuova guidance (77-82 milioni di euro). TP ICAP Midcap ha alzato le previsioni sui ricavi da 4.482 a 4.550 milioni di euro e quelle sull'EBITDA adjusted da 77 a 80 milioni di euro. Tale scenario riflette il mantenimento di un buon slancio operativo nel secondo semestre, pur conservando un certo grado di prudenza in un contesto di mercato che si prevede diventerà più selettivo.



"Esprinet coniuga una ripresa ciclica con una maggiore disciplina in termini di redditività e capitale circolante, affiancata dal progressivo sviluppo delle divisioni V-Valley e Services - si legge nella ricerca - A nostro avviso, questi fattori favoriscono un profilo di crescita degli utili più sostenibile e un ulteriore potenziale di rivalutazione del titolo".

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