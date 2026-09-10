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Somec, TP ICAP Midcap alza target price e si aspetta risultati semestrali molto solidi

Finanza, Consensus
Somec, TP ICAP Midcap alza target price e si aspetta risultati semestrali molto solidi
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il target price (a 25 euro per azione dai precedenti 23 euro) e confermato la raccomandazione (Buy, upside potenziale del 14%) sul titolo Somec, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile.

A seguito dell'annuncio di un nuovo contratto per vetrature civili da parte della controllata Fabbrica - che ha portato il portafoglio ordini oltre il miliardo di euro nei primi nove mesi dell'anno - gli analisti prevedono risultati molto solidi per il primo semestre del 2026 (la pubblicazione dei dati è prevista per il 16 settembre), in particolare sul fronte dei margini. La redditività dovrebbe continuare a migliorare, sostenuta da una maggiore selettività nella scelta dei contratti per la divisione Mestieri e dal progressivo incremento delle attività di Talenta.

Scendendo nei dettagli, quanto ai ricavi viene previsto un livello leggermente inferiore a quello del primo semestre 2025, periodo che aveva beneficiato di una base di confronto eccezionalmente elevata grazie a effetti non ricorrenti e a un'attività di refitting particolarmente intensa. Sul fronte della redditività, sono attese sorprese positive: grazie alla maggiore selettività sui contratti di Mestieri e Talenta, viene previsto un EBITDA compreso tra 17 e 18 milioni di euro (+10% su base annua), con un margine EBITDA superiore al 9%, sostenuto anche dall'ottimizzazione della struttura dei costi a seguito dell'integrazione di diverse entità del gruppo completata nel 2025. Inoltre, il minor indebitamento dovrebbe ridurre gli oneri finanziari e contribuire positivamente all'utile netto, che viene stimato raggiungerà circa 4 milioni di euro (+140% su base annua).
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