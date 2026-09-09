Esprinet rivede al rialzo guidance 2026 dopo primo semestre in crescita

(Teleborsa) - Esprinet , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi da contratti con clienti pari a 2.089,3 milioni di euro, +8% rispetto a 1.931,5 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno precedente. L'EBITDA Adjusted, è pari a 31,9 milioni di euro, +27% rispetto a 25,1 milioni di euro al 30 giugno 2025; 'incidenza sui ricavi si attesta all'1,53% rispetto all'1,30% al 30 giugno 2025. Il Risultato netto è pari a 4,8 milioni di euro (+40% rispetto a 3,4 milioni di euro nei primi sei mesi del 2025).



La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 325,5 milioni di euro e si confronta con un saldo negativo pari a 327,5 milioni di euro al 30 giugno 2025 e con un saldo negativo pari a 350,4 milioni di euro al 31 marzo 2026. La minima variazione rispetto al 30 giugno 2025 ed il miglioramento rispetto al 31 marzo 2026 conseguono alle dinamiche legate alla gestione del capitale circolante in un contesto di crescita dei volumi di business.



"Il primo semestre del 2026 conferma la capacità del Gruppo di proseguire con continuità nel proprio percorso di crescita, facendo leva su un modello di business diversificato e su un posizionamento competitivo che ci consente di cogliere le opportunità offerte dai principali trend di trasformazione tecnologica", ha commentato l'AD Giovanni Testa.



"I risultati raggiunti rafforzano la nostra determinazione nel perseguire gli obiettivi di medio-lungo termine e ci consentono di rivedere al rialzo la guidance 2026, con un EBITDA Adjusted ora atteso tra 77 e 82 milioni di euro - ha aggiunto - Continueremo a investire nelle aree a maggiore potenziale, consolidando il nostro ruolo nella trasformazione digitale, ampliando la presenza europea nella green transition e sviluppando soluzioni e servizi innovativi, con l'obiettivo di generare una crescita sostenibile e creare valore nel tempo per tutti i nostri stakeholder".

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