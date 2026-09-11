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Francoforte: Lanxess scende verso 14 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Lanxess scende verso 14 Euro
Retrocede molto la compagnia chimica tedesca, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,34%.
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