L'INPS chiude iter pensionamenti personale scolastico: il 95% già liquidato

Definite 37.000 domande di cessazione dal servizio pari al 97% del totale

(Teleborsa) - Si chiude anche quest'anno l'iter per la campagna pensionamenti del personale della scuola. Lo annuncia l'INPS, ricordando che "l'attività riveste particolare rilevanza" poiché il comparto scuola rappresenta circa un terzo dei dipendenti pubblici in Italia e la tempistica deve necessariamente concludersi entro il 31 agosto di ogni anno "per evidenti esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico".



Nell'ambito della campagna 2026, l'Istituto ha definito circa 37.000 domande di cessazione dal servizio (la maggior parte con esito positivo), pari al 97% del totale, consentendo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di completare nei tempi previsti le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo necessarie per l'avvio del nuovo anno scolastico.



L'Istituto di previdenza giudica "particolarmente significativo anche il risultato conseguito nella fase di liquidazione delle pensioni", avendo garantito il pagamento della pensione a 31.870 dipendenti della scuola, tra docenti e non docenti, già a partire dalla mensilità di settembre, con accrediti effettuati il 1°, il 7 e il 21 settembre, in continuità con l'ultimo stipendio percepito nel mese di agosto. Il dato rappresenta quasi il 95% degli aventi diritto.



"I risultati raggiunti - sottolinea l'INPS - confermano il trend positivo registrato negli ultimi anni e segnano il conseguimento del miglior risultato finora ottenuto dall'Istituto nella gestione dei pensionamenti del comparto scuola, con quasi il 95% delle pensioni liquidate già nel mese successivo alla cessazione dal servizio".



"Si tratta di un risultato che testimonia l'efficacia del modello organizzativo sviluppato in sinergia con il Ministero e il forte impegno profuso dalle nostre strutture, in particolare, dalle sedi provinciali dell'Istituto, che si sono confermate determinanti per lo svolgimento di un'attività così importante al servizio del Paese e di un comparto nevralgico dell'ecosistema dello Stato sociale", afferma Domenico De Fazio, Direttore della DC Pensioni INPS.

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