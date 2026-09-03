Scuola: problema aule non climatizzate resta, stanziamento insufficiente

. Purtroppocon il rischio anche di svenimenti da parte di docenti e alunni e, quindi, di problemi di sicurezza". Lo ha dichiarato"Non ci sembrano nemmeno adeguati i 20 milioni stanziati, o promessi, dal ministro Valditara in una nota di qualche giorno fa, proprio per risolvere il problema dei condizionatori all'interno delle aule.Resta in piedi la proposta dell'quindi facendo diminuire il numero di giorni per la validità dell'anno scolastico da 200 a 185.Ricordo che questo problema del caldo all'interno delle aule èquando restavano in classe le classi dell'infanzia, dove c'erano temperature che andavano sempre da 35° a salire", conclude Cavallini.