Scuola: problema aule non climatizzate resta, stanziamento insufficiente

"Sta per iniziare l'anno scolastico nelle aule e mai come quest'anno si pone il problema delle aule senza condizionatori
. Purtroppo ci aspettiamo, all'interno delle aule e in alcune classi addirittura con 30 alunni, temperature tra i 35 e i 38°,
con il rischio anche di svenimenti da parte di docenti e alunni e, quindi, di problemi di sicurezza". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Non ci sembrano nemmeno adeguati i 20 milioni stanziati, o promessi, dal ministro Valditara in una nota di qualche giorno fa, proprio per risolvere il problema dei condizionatori all'interno delle aule. Lo stanziamento ci sembra basso e la copertura non sarà sufficiente per tutte le aule presenti all'interno della nazione, che sono circa 400.000.
Resta in piedi la proposta dell'ANIEF, cioè quella di iniziare, almeno quest'anno, prima di risolvere fattivamente il problema installando i condizionatori in tutte le classi d'Italia, l'anno scolastico dopo il mese di ottobre,
quindi facendo diminuire il numero di giorni per la validità dell'anno scolastico da 200 a 185.
Ricordo che questo problema del caldo all'interno delle aule è stato sollevato dal nostro sindacato anche a giugno,
quando restavano in classe le classi dell'infanzia, dove c'erano temperature che andavano sempre da 35° a salire", conclude Cavallini.
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