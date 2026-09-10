Decreto PA, Anief chiede per la scuola efficienza nel reclutamento e garanzie per mobilità

è al centro delle richieste dell'per il settore scolastico, in particolare in merito all'e aldel personale. E' quanto afferma Daniela Risano, segretaria generale dell'Anief, spiegando che il sindacato evidenzia la necessità die dil'estensione delle deroghe ai trasferimenti.In merito alle priorità per il mondo della scuola, Rosano spiega che nel corso dell'audizione sul Decreto Pubblica Amministrazione tenutasi ieri, Anief ha chiesto. "Non deve essere lasciato indietro nessun idoneo di alcun concorso, con particolare attenzione anche alle graduatorie del pe dei. - afferma - Inoltre, deve essereche, attualmente, non viene assicurata soltanto per il comparto scuola".Proseguendo sui temi legati alla gestione del personale, la sindacalista afferma che "con le relative deroghe per tutti i lavoratori. Vi sono tantissimeche i colleghi non accettano; occorre quindi recuperare tali deroghe e consentire sempre a tutti di accedere alla mobilità subito dopo l'immissione in ruolo".