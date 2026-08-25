Asia si muove a due velocità. Tokyo chiude positiva
(Teleborsa) - Seduta incerta per i mercati asiatici, che scontano i tentennamenti di Wall Street, ma soprattutto la pr4essione dlele vendite sul settore tecnologico, in attesa dei risultati di Nvidia. Ad ispirare cautela concorre anche l'incerto quadro geopolitico e l'attesa per il simposio di Jackson Hole, da cui si attendono novità sulla politica monetaria delola Fed.
IN controtendenza la Borsa di Tokyo, che mostra sul principale indice azionario giapponese un rialzo dello 0,42%, mentre, al contrario, Shenzhen crolla dell'1,96%.
In forte calo Hong Kong (-2,01%); sulla parità Seul (+0,17%).
Senza direzione Mumbai (-0,17%); in denaro Sydney (+1,12%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,06%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,04%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,9%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,68%.
```