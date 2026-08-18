Alla deriva la Borsa di Tokyo su tensioni USA-Iran, cresce il rischio inflazione

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di Tokyo , che affonda con una discesa del 2,20%: la fine della pausa nei rapporti tra Washington e Teheran e il rinnovato clima di confronto alimentano l’apprensione degli investitori, preoccupati che eventuali ostacoli all’approvvigionamento energetico possano riaccendere le dinamiche inflazionistiche.



Si muovono contrastati gli altri listini asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: giornata di guadagni per Shenzhen, che continua la giornata all'1,16%. Sale Hong Kong (+0,83%); variazioni negative per Seul (-1,22%).



In lieve ribasso Mumbai (-0,51%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo Sydney (-0,27%).



Giornata fiacca per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un trascurabile +0,09%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro nei confronti della divisa cinese , che sta facendo un moderato -0,04%. Seduta trascurata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un timido -0,08%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,93%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,67%.

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