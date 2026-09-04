Tokyo si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini asiatici in scia all'andamento brillante di Wall Street.



Gli operatori hanno aumentato le scommesse su un possibile rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone e sono rimasti vigili sul rischio di ulteriori interventi ufficiali volti a sostenere la valuta.



Parallelamente, cresce l'attesa per il report occupazionale USA di oggi pomeriggio, in vista della riunione della Fed del 15-16 settembre, mentre gli investitori hanno apprezzato le dichiarazioni del funzionario della Federal Reserve, Christopher Waller, secondo il quale "sebbene l'inflazione rimanga significativamente al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dal Federal Open Market Committee, i dati recenti suggeriscono che stiamo finalmente assistendo ad alcuni segnali di disinflazione.



Seduta positiva per il listino di Tokyo , che mostra un guadagno dell'1,47% sul Nikkei 225 , interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,37%.



Balza in alto Hong Kong (+1,55%); con analoga direzione, su di giri Seul (+2,48%).



Sale Mumbai (+0,76%); con analoga direzione, leggermente positivo Sydney (+0,4%).



Modesto recupero sui valori precedenti per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano in progresso dello 0,31%. Seduta trascurata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un timido -0,02%. Andamento piatto per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra una variazione percentuale pari a 0%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,9%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,68%.

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