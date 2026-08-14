Listini asiatici contrastati con Tokyo e Seul che tengono bene, giù Cina e Hong Kong
(Teleborsa) - Seduta contrastata per le principali piazze asiatiche che risentono dell'incertezza che ancora pesa sulla regione mediorientale.
Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, che mostra sul principale indice azionario giapponese un rialzo dello 0,52%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, vendite diffuse su Shenzhen, che continua la giornata all'1,09%.
Negativo Hong Kong (-1,08%); su di giri Seul (+1,91%). Sotto la parità Mumbai, che mostra un calo dello 0,35%; con analoga direzione, variazioni negative per Sydney (-1,13%).
Andamento piatto per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%. Appiattita la performance dell'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto +0,12%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,11%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,87%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,69%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:
Lunedì 17/08/2026
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (preced. 5,3%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5%)
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (preced. 0,1%)
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,1%)
Mercoledì 19/08/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (preced. -12,4%).
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