Seduta asiatica perlopiù in verde, brillante Seul spinta dal tech
(Teleborsa) - Seduta di guadagni per la maggior parte dei listini asiatici che beneficiano del rally sui titoli tecnologici, con particolare evidenza per la Corea del Sud, mentre gli investitori valutano i dati sull'inflazione statunitense in linea con le attese che ha ridotto le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve.
A Tokyo, scambia in deciso rialzo il Nikkei 225 (+1,5%), continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, balzo di Shenzhen, che avanza dell'1,91%. Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,61%; balza in alto Seul (+3,97%). Leggermente negativo Mumbai (-0,22%); come pure, negativo Sydney (-0,71%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato -0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 12 agosto si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,01%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,87%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,7%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:
Giovedì 13/08/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,5%)
Lunedì 17/08/2026
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (preced. 5,3%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5%)
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (preced. 0,1%)
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,1%).
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