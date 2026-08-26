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Tokyo positiva con gli altri listini asiatici

Commento, Finanza
Tokyo positiva con gli altri listini asiatici
(Teleborsa) - Seduta di acquisti sui listini asiatici con il rialzo dei produttori di semiconduttori in attesa dei risultati di Nvidia. Il sentiment beneficia anche del calo del petrolio che attenua i timori di inflazione dopo la notizia che Iran e Oman stanno delineando un "accordo provvisorio" volto a riprendere la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.

Sul fronte macro, l'inflazione australiana di luglio è risultata superiore alle attese, evidenziando le persistenti pressioni sui prezzi e spingendo gli operatori ad aumentare le scommesse su un ulteriore rialzo dei tassi di interesse.

Inoltre, ha accelerato leggermente la crescita dei prezzi del settore servizi in Giappone a luglio. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica un incremento del 3,6%, dopo il +3,4% del mese precedente (rivisto da +3,2%) e superiore rispetto al +3,2% del consensus. Su base mensile, il dato registra un +0,4% dopo il -0,3% rivisto del mese precedente.

Tokyo mostra un timido guadagno, con il Nikkei 225 che sta mettendo a segno un +0,68%; sulla stessa linea, Shenzhen continua la giornata in aumento dello 0,88%.

In frazionale progresso Hong Kong (+0,59%); con analoga direzione, in rialzo Seul (+1,07%).

Senza direzione Mumbai (+0,17%); sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,26%.

Andamento annoiato per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia in ribasso dello 0,22%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,05%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un timido -0,02%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,88%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,69%.
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