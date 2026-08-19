Seduta da dimenticare per i listini asiatici, crollano Samsung e SK Hynix

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare per i listini asiatici appesantiti dal sell-off
sul settore dei semiconduttori.
In tutto in un contesto già gravato dalle continue turbolenze in Medio Oriente nonché dai rischi di shock dell'offerta energetica
e di elevata inflazione.
Giornata nera per la Borsa di Tokyo
, che affonda con una discesa del 3,24%; sulla stessa linea, Shenzhen
crolla del 4,87%.
Sulla parità Hong Kong
(+0,09%); pesante la Borsa di Seul
(-5,53%).
Sotto la parità Mumbai
, che mostra un calo dello 0,37%; con analoga direzione, leggermente negativo Sydney
(-0,34%).
Sull'azionario, Samsung Electronics
e SK Hynix
crollano rispettivamente di oltre il 7 e il 9% a Seul.
Dall'agenda macro, a giugno, il totale degli ordinativi al settore privato in Giappone
ha segnato un calo su base mensile del 26% dopo il +37,4% riportato a maggio. Riprendono, invece, a salire gli ordini core
, cioè al netto delle componenti più volatili, con un +9,7% dopo -12,4% precedente, facendo anche meglio del consensus (+7,2%).
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica
, che sta facendo un moderato -0,14%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un timido +0,05%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,1%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,89%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,67%.