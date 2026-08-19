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Seduta da dimenticare per i listini asiatici, crollano Samsung e SK Hynix

Commento, Finanza
Seduta da dimenticare per i listini asiatici, crollano Samsung e SK Hynix
(Teleborsa) - Seduta da dimenticare per i listini asiatici appesantiti dal sell-off sul settore dei semiconduttori.

In tutto in un contesto già gravato dalle continue turbolenze in Medio Oriente nonché dai rischi di shock dell'offerta energetica e di elevata inflazione.

Giornata nera per la Borsa di Tokyo, che affonda con una discesa del 3,24%; sulla stessa linea, Shenzhen crolla del 4,87%.

Sulla parità Hong Kong (+0,09%); pesante la Borsa di Seul (-5,53%).

Sotto la parità Mumbai, che mostra un calo dello 0,37%; con analoga direzione, leggermente negativo Sydney (-0,34%).

Sull'azionario, Samsung Electronics e SK Hynix crollano rispettivamente di oltre il 7 e il 9% a Seul.

Dall'agenda macro, a giugno, il totale degli ordinativi al settore privato in Giappone ha segnato un calo su base mensile del 26% dopo il +37,4% riportato a maggio. Riprendono, invece, a salire gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, con un +9,7% dopo -12,4% precedente, facendo anche meglio del consensus (+7,2%).

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato -0,14%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido +0,05%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,1%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,89%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,67%.

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