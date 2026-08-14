Londra: accelera Sage

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che tratta in rialzo del 3,94%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sage evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sage rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 10,64 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 10,45. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 10,34 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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