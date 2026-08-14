Milano 11:48
53.700 +0,01%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 11:48
10.767 -0,06%
Francoforte 11:48
26.481 +0,69%

A Londra corre Sage

Migliori e peggiori, In breve
A Londra corre Sage
Grande giornata per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,94%.
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