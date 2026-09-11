Londra: positiva la giornata per Investec
(Teleborsa) - Bene Investec, con un rialzo dell'1,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Investec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Investec rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Investec mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,55 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,685. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,46.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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