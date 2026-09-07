Scope Ratings mantiene rating AAA della Germania con outlook stabile

(Teleborsa) - Scope Ratings mantiene il rating di lungo termine della Germania ad AAA con outlook Stabile e a S-1+ di breve termine, sostenuto da un'economia ampia e diversificata, solida disciplina fiscale e un settore estero competitivo.



E' quanto emerge da un report dell'agenzia di rating europea, aggiungendo che il governo federale tedesco ha espanso l'indebitamento dal 2025 per finanziare infrastrutture e difesa mentre si prevede che il rapporto debito/PIL salirà dal 63,5% del 2025 a circa il 73,9% nel 2031, restando comunque sotto l'81% raggiunto nel 2010.



La crescita, che resta debole dal Covid e pari a un modesto +0,3% nel 2025, dovrebbe accelerare a +0,8% nel 2026 "principalmente grazie alla domanda interna".



Il tutto in un contesto che resta appesantito dalle "crescenti sfide strutturali" che la Germania si trova ad affrontare tra cui "rischi geopolitici e commerciali" nonché di transizione nei settori ad alta intensità energetica". A ciò si aggiunge l'invecchiamento della popolazione che pesa sul potenziale di crescita di medio periodo (0,8%, il più basso tra i sovrani AAA) e "aumenta gli oneri pensionistici e sanitari".



L'Outlook Stabile riflette "rischi ben bilanciati nei prossimi 12-18 mesi" mentre un downgrade richiederebbe un "significativo deterioramento fiscale" e/o la previsione di un marcato "indebolimento della crescita".



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

Condividi

```