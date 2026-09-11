Regno Unito, a luglio produzione industriale e manifatturiera in miglioramento

(Teleborsa) - Giungono dati in miglioramento dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale, nel mese di luglio 2026, ha registrato una variazione positiva dello 0,2% su base mensile dopo il -0,2% del mese precedente e contro il -0,2% atteso dagli analisti.



Il dato tendenziale registra un aumento dello 0,6% dopo il -0,2% di giugno e rispetto al +0,2% del consensus.



La produzione manifatturiera, su base mensile, registra un aumento dello 0,9% contro il +0,2% stimato dagli analisti ed a fronte del -0,5% di maggio. La variazione annua registra una crescita del 2,6% rispetto al +2% del consensus e dopo il +0,5% del mese precedente.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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