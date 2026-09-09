Francia, produzione manifatturiera e industriale giù a luglio

(Teleborsa) - Cala a sorpresa la produzione industriale francese nel mese di luglio. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un decremento dello 0,4% su base mensile, dopo il -0,1% del mese precedente, mentre il consensus indicava un +0,2%.



Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), aggiungendo che anche la produzione manifatturiera è scesa dello 0,8%, dopo il -1% di giugno.



Su anno la produzione di tutta l'industria ha registrato una crescita dello 0,8%, mentre quella manifatturiera evidenzia un calo dello 0,4%.



(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)

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