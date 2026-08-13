Regno Unito, a giugno produzione industriale e manifatturiera in peggioramento

(Teleborsa) - Giungono dati in peggioramento dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale, nel mese di giugno 2026, ha registrato una variazione negativa dello 0,2% su base mensile dopo il -0,7% del mese precedente e contro il +0,1% atteso dagli analisti.



Il dato tendenziale registra un calo dello 0,2% dopo il +1,0% di maggio e rispetto al +0,2% del consensus.



La produzione manifatturiera, su base mensile, registra una riduzione dello 0,5% contro il -0,1% stimato dagli analisti ed a fronte del -0,2% di maggio. La variazione annua registra una crescita dello 0,5% rispetto al +1,2% del consensus e dopo il +2,0% del mese precedente.



(Foto: KölnPhoto - Fotolia/Adobe Stock)

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