Appuntamenti macroeconomici dell'11 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 11/09/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -22,6 Mld £; preced. -23,01 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,2%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,4%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51 punti; preced. 51,7 punti)
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