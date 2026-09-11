Tamburi, nel primo semestre utile pro-forma di 26,6 milioni

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners ha chiuso i primi sei mesi del 2026 con un utile netto consolidato pro forma di 26,6 milioni e con un patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2026 di circa 1,55 miliardi, dopo la distribuzione di oltre 42 milioni di dividendi e a seguito della diminuzione – 41 milioni circa – dovuta agli effetti dei recessi di alcuni soci dalle partecipate Club Design (ora liquidata) ed Investindesign.



Dato che la quotazione in borsa di Bending Spoons è stata l'1 luglio, - spiega un comunicato - tali risultati non includono la plusvalenza, di oltre 54 milioni, realizzata immediatamente dopo la chiusura del periodo. In proposito si evidenzia che la quota residua di StarTip in Bending Spoons agli attuali prezzi di mercato vale oltre 600 milioni di dollari.



Il contributo al risultato del periodo delle società collegate è stato di 19,2 milioni, grazie in particolare ai risultati di Beta, Chiorino, Limonta, Interpump , OVS , Roche Bobois, SeSa e Vianova.



Alpitour, dopo un avvio d'esercizio con risultati decisamente superiori alle aspettative ed all’anno precedente, ha chiuso il primo semestre con ricavi in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente ed una redditività che ha risentito degli effetti – in particolare sui carburanti e le valute – dei conflitti in Medio Oriente.



Anche Amplifon , BasicNet e Moncler hanno avuto un buono, talvolta ottimo, primo semestre.



Gli effetti contabili delle operazioni effettuate nel periodo in Vianova, con il conferimento della partecipazione in Vianova Holding, insieme all'incremento della quota detenuta in ITH (holding di SeSa) hanno generato, tra proventi finanziari e proventi da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, circa 44,8 milioni.



Nella prima parte del semestre, come già segnalato nel rendiconto al 31 marzo, è stato prudentemente rettificato il valore di carico

della partecipazione in Beta, a seguito del perdurare delle incertezze relative al raggiungimento dei target di performance prospettici sottostanti le nostre valutazioni.



La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2026, senza considerare attività finanziarie non correnti ritenute sotto il profilo gestionale liquidità utilizzabile a breve, era negativa per 606,8 milioni, rispetto ai 495,1 milioni al 31 dicembre 2025. La variazione del periodo è essenzialmente riferibile all'utilizzo di liquidità nel semestre per finalizzare gli investimenti in partecipazioni (66,7 milioni), per la distribuzione di dividendi (42,3 milioni), per l'acquisto di azioni proprie (5 milioni) e per gli oneri di gestione, il tutto al netto degli incassi per cessioni e dividendi; anche la posizione finanziaria netta al 30 giugno non tiene in considerazione l'incasso, avvenuto ad inizio luglio, di circa 56 milioni, relativo alla cessione, in sede di IPO, di una quota marginale della partecipazione in Bending Spoons.





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