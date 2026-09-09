Segnali d'acquisto per Tamburi
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star, con una variazione percentuale dello 0,30%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 9,88 Euro, con stop loss individuato a quota 9,53 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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