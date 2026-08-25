Fastned, l'EBITDA adjusted balza a 13,7 milioni di euro nel primo semestre 2026, guidance aggiornata

(Teleborsa) - Fastned, azienda attiva nel settore della ricarica rapida, ha registrato una solida semestrale 2026 con un EBITDA operativo più che raddoppiato a 37,4 milioni di euro, rispetto ai 17,9 milioni del primo semestre 2025.



L'EBITDA adjusted è balzato da 1,4 a 13,7 milioni. Nel contempo, Fastned - si legge in una nota - ha accelerato sia lo sviluppo della rete di stazioni sia la crescita commerciale in tutta Europa.



L'utile lordo legato alle ricariche è cresciuto del 61% a 66 milioni, con un aumento del 17% dell'utile lordo per kWh. Il fatturato legato alle ricariche è salito del 40% a 75,1 milioni. La liquidità aziendale di Fastned ammontava a 100,7 milioni alla fine del primo semestre 2026.



La perdita netta si è ridotta a 13,0 milioni, con un calo del 29% rispetto ai 18,3 milioni del primo semestre 2025.



Fastned ha aperto 28 nuove stazioni, un record per l’azienda nel primo semestre, portando la propria rete a 434 stazioni operative in nove Paesi al 30 giugno 2026. L'azienda ha inoltre aggiunto 60 nuove location alla propria pipeline di sviluppo. Tra la fine del primo semestre e la data di pubblicazione dell'Interim Report sono state aperte altre 6 stazioni Fastned.



Nel primo semestre 2026 l'azienda ha erogato 112,3 GWh di energia rinnovabile, con un aumento del 38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La rete ha erogato 4,1 milioni di sessioni di ricarica, in aumento del 34%, alimentando una stima di 562,2 milioni di chilometri elettrici ed evitando l'emissione di più di 100 mila tonnellate di CO2 equivalente.



Sulla base dei risultati del primo semestre e delle prospettive di mercato, Fastned aggiorna la propria guidance per il margine EBITDA operativo dell'esercizio 2026, atteso ora a circa il 45% nel 2026 rispetto al 35-40% stimato nel Q4 2025 Update. La guidance relativa allo sviluppo delle stazioni e ai ricavi medi per stazione rimane invariata. L'EBITDA operativo dell'intero esercizio sarà confermato nel Rapporto Annuale 2026 di Fastned.









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