USA, Bessent: colpiremo l'Iran con un "isolamento economico senza precedenti"

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti annunceranno presto misure economiche senza precedenti contro l'Iran. Lo ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent. "Restate sintonizzati per ulteriori annunci la prossima settimana, perché applicheremo misure mai viste prima nella storia dell'isolamento economico di un Paese", ha affermato in un'intervista a Newsmax. La mossa farà parte di un "doppio colpo" che include il blocco continuo dei porti iraniani, ha aggiunto.



"Un anno fa, il presidente mi ha dato l'ordine di esercitare la massima pressione sul regime iraniano, e il Tesoro l'ha fatto", ha detto Bessent, spiegando che ha preso di mira "i loro conti bancari, i portafogli di criptovalute, i beni in tutto il mondo, interrompendo i pagamenti sia alla leadership del regime che al governo stesso".



Dopo l'operazione Epic Fury, la campagna militare statunitense lanciata contro l'Iran all'inizio di quest'anno, Bessent ha affermato che l'amministrazione ha spostato la sua attenzione su quella che il Tesoro definisce "Economic Fury". "Siamo passati da Epic Fury a Economic Fury - ha dichiarato Bessent - E su ordine del presidente, abbiamo ulteriormente innalzato il livello".



"Sarà una combinazione di isolamento economico senza precedenti e del blocco continuo dello Stretto di Hormuz che impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani", ha concluso.

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