Unidata, Intermonte conferma buy e alza target price a 4,70 euro

(Teleborsa) - Intermonte conferma il buy su Unidata e ne alza il target price da 4,5 a 4,70 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale del 39% rispetto al prezzo di 3,38 euro.



Gli analisti evidenziano che "La società ha registrato risultati solidi nel primo semestre del 2026 e ha fornito prospettive costruttive per la seconda metà dell'anno, confermando la guidance per l'intero esercizio 2026. Il tono positivo emerso dalla conference call, unitamente al forte slancio commerciale e alla prevista accelerazione delle attività infrastrutturali e della fatturazione dei progetti, rafforza la nostra fiducia nel raggiungimento degli obiettivi annuali. Il costante orientamento verso attività a maggior valore aggiunto – quali Cloud, Smart IoT, Data Center e Cybersecurity – insieme all'avvio delle operazioni presso Unicenter, consolida ulteriormente le prospettive di crescita a medio termine.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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