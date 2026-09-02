Spagna, la disoccupazione di agosto sale oltre le attese

(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, ad agosto, si è registrato un aumento mensile dei disoccupati di 44.419 unità (+1,92%) rispetto al mese precedente. Le stime degli analisti stimavano un incremento di 15.400 unità.



Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente evidenzia un calo dei disoccupati di 70.593 unità (-2,91%).



Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 2.355.918 persone, valore più basso per il mese in oggetto dal 2007.



La disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni di età) è aumentata di 8.168 unità a 167.730, rimanendo comunque al di sotto della soglia dei 170.000.

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