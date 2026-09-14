Voli sospesi a Catania per nuova eruzione dell'Etna

(Teleborsa) - Ancora allerta rossa sull'Etna, per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri.



In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, società di gestione dello scalo di Fontanarossa, ha comunicato che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti in quota, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3.



Le attività di volo in arrivo e partenza sono sospese fino alle 22:00 ora locale del 14 settembre, in attesa di aggiornamenti della situazione.

































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