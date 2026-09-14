Acquisto per Ross Stores
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Vigoroso rialzo per la società del settore retail, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,33%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Ross Stores favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 230,7 USD con stop loss fissato a quota 216,3 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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