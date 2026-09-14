Amsterdam: scambi negativi per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio , che presenta una flessione del 2,55%.



La tendenza ad una settimana di ArcelorMittal è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 63,74 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 62,06. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 61,4 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```