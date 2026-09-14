Milano 17:35
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Dow Jones 20:13
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal
Seduta in ribasso per il produttore di acciaio, che mostra un decremento del 2,55%.
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