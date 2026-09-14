Milano
17:35
51.629
-1,68%
Nasdaq
20:13
29.261
-0,37%
Dow Jones
20:13
52.423
-0,29%
Londra
17:35
10.698
+0,44%
Francoforte
17:35
25.441
-0,50%
Lunedì 14 Settembre 2026, ore 20.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal
Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal
Migliori e peggiori
,
In breve
14 settembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta in ribasso per il
produttore di acciaio
, che mostra un decremento del 2,55%.
Condividi
Leggi anche
Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal
Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal
Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal
Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal
Titoli e Indici
Arcelormittal
-2,67%
Altre notizie
Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal
Amsterdam: rosso per ArcelorMittal
Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal
Amsterdam: andamento rialzista per ArcelorMittal
Parigi: giornata depressa per Kering
Parigi: giornata depressa per Dassault Systemes
Guide
COT nei futures: cos’è il Commitments of Traders e come usarlo nelle strategie di investimento
Il COT, acronimo di Commitments of Traders, è un insieme di report settimanali pubblicati dalla Commodity Futures Trading Commission, l’autorità statunitense che vigila sui mercati dei derivati.
leggi tutto