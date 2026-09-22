Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ArcelorMittal rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di ArcelorMittal evidenzia un declino dei corsi verso area 63 Euro con prima area di resistenza vista a 65,48. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 61,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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