Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Seduta vivace per il FTSE Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,84%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 60.415. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 61.620. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59.843.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)