Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Seduta positiva per il FTSE Mid Cap, che avanza bene e porta a casa un +0,94%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 59.442. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 60.880. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 58.776.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)