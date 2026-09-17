Milano 9:17
52.358 +0,75%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 9:17
10.785 +0,90%
25.746 +0,82%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Seduta positiva per il FTSE Mid Cap, che avanza bene e porta a casa un +0,94%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 59.442. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 60.880. Il peggioramento del FTSE Mid Cap è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 58.776.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```