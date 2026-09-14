Banco BPM, al via buyback da 7 milioni di euro per i piani di incentivazione

(Teleborsa) - Banco BPM ha comunicato l'avvio, dal 15 al 25 settembre 2026, di un programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo complessivo di 7 milioni di euro, in attuazione dell’autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 16 aprile 2026 e a seguito dell'autorizzazione della BCE.



Il programma è finalizzato a sostenere i piani di incentivazione di breve e lungo termine destinati ai dipendenti, con quote differite che entreranno nella loro disponibilità tra il 2027 e il 2034, subordinatamente alle condizioni previste per la maturazione.



Considerando il prezzo di riferimento dell'11 settembre, pari a 16,25 euro per azione, il programma potrà riguardare un massimo di 430.769 azioni, pari a circa lo 0,03% del capitale sociale.



Alla data odierna Banco BPM detiene 9.341.227 azioni proprie, pari allo 0,62% del capitale. Gli acquisti saranno effettuati da Banca Akros nei mercati regolamentati, in piena indipendenza e senza influenza da parte di Banco BPM sulle tempistiche delle operazioni.



In Borsa, oggi, contenuto ribasso per la Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che archivia la sessione in flessione dello 0,92%.















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