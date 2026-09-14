Banco BPM, al via buyback da 7 milioni di euro per i piani di incentivazione
(Teleborsa) - Banco BPM ha comunicato l'avvio, dal 15 al 25 settembre 2026, di un programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo complessivo di 7 milioni di euro, in attuazione dell’autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 16 aprile 2026 e a seguito dell'autorizzazione della BCE.
Il programma è finalizzato a sostenere i piani di incentivazione di breve e lungo termine destinati ai dipendenti, con quote differite che entreranno nella loro disponibilità tra il 2027 e il 2034, subordinatamente alle condizioni previste per la maturazione.
Considerando il prezzo di riferimento dell'11 settembre, pari a 16,25 euro per azione, il programma potrà riguardare un massimo di 430.769 azioni, pari a circa lo 0,03% del capitale sociale.
Alla data odierna Banco BPM detiene 9.341.227 azioni proprie, pari allo 0,62% del capitale. Gli acquisti saranno effettuati da Banca Akros nei mercati regolamentati, in piena indipendenza e senza influenza da parte di Banco BPM sulle tempistiche delle operazioni.
In Borsa, oggi, contenuto ribasso per la Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che archivia la sessione in flessione dello 0,92%.
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