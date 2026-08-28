Milano
9:15
52.799
+1,02%
Nasdaq
27-ago
29.642
0,00%
Dow Jones
27-ago
53.569
+0,20%
Londra
9:15
10.821
+0,26%
Francoforte
9:14
26.511
+0,55%
Venerdì 28 Agosto 2026, ore 09.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dello 0,80%)
Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dello 0,80%)
Il FTSE MIB inizia gli scambi a 52.682,09 punti
In breve
,
Finanza
28 agosto 2026 - 09.02
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, in allungo dello 0,80%, dopo aver esordito a 52.682,09.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,20%
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,93% alle 16:00
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,54%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,47%
Argomenti trattati
Borsa
(1266)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+1,02%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,37%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,65%
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,88%)
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,72%)
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,23%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,36%
Guide
Mercato obbligazionario: come funziona, strumenti trattati e differenza tra investment grade e high yield
Il mercato obbligazionario è il sistema attraverso cui soggetti pubblici e privati (Stati, banche, imprese, enti sovranazionali) raccolgono capitali emettendo titoli di debito.
leggi tutto