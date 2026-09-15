Milano 14:09
51.666 +0,07%
Nasdaq 14-set
29.127 0,00%
Dow Jones 14-set
52.421 -0,29%
Londra 14:09
10.663 -0,32%
Francoforte 14:09
25.424 -0,07%

Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,54%

L'Indice Hang Seng termina a 24.671,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,54%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,54%, con chiusura a 24.671,21 punti.
Condividi
```