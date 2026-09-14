CoinShares, ricavi totali a 51,4 milioni di dollari e masse in gestione per 5,5 miliardi nel primo semestre

(Teleborsa) - CoinShares , uno dei principali gestori globali specializzati in asset digitali, ha registrato ricavi totali del primo semestre 2026 pari a 51,4 milioni di dollari (80 milioni di dollari nel primo semestre 2025).



Includendo plusvalenze e minusvalenze da attività operative, - riporta una nota - i ricavi e le plusvalenze totali da attività operative sono stati pari a 38,3 milioni, valore che include i movimenti derivanti dalla valutazione degli asset digitali e degli ETP su asset digitali e delle relative passività da certificati, tra cui lo XBT Pricing Differential.



I ricavi dell'Asset Management sono stati pari a 40,0 milioni (59,6 milioni nel primo semestre 2025), con una flessione principalmente riconducibile alla riduzione degli AUM medi, conseguente alla riduzione delle valutazioni degli asset digitali nel periodo.



Seppur in un contesto sfidante, il business di Asset Management del Gruppo ha continuato a generare flussi netti positivi. CoinShares Physical ha generato circa 155,9 milioni di afflussi netti nel semestre, mentre la piattaforma legacy CoinShares XBT Provider ha registrato circa 104,7 milioni di deflussi netti.



I ricavi del segmento sono stati pari a 11,4 milioni, a cui si aggiungono 3,4 milioni di plusvalenze nette da trading e altre attività. Ricavi e plusvalenze complessivi del segmento sono stati pari a 14,9 milioni, con un Segment EBITDA per il segmento Capital Markets di 7,1 milioni (21,3 milioni nel 1H 2025) con un segment EBITDA di 7,1 milioni (21,3 milioni nel 1H 2025).



Nel primo semestre 2026, il calo delle valutazioni degli asset digitali ha ridotto i proventi da staking, il management ha deliberatamente ridotto il capitale destinato alle attività di lending - in linea con la propensione al rischio del Gruppo - e le plusvalenze da trading si sono ridimensionate al calare della liquidità di mercato e delle opportunità interessanti in rapporto rischio/rendimento.



Il Segment EBITDA del primo semestre 2026 è stato pari a 21,6 milioni, rispetto a 59,0 milioni nel primo semestre 2025, per un margine di circa il 42%. Il Segment EBITDA è stato positivo in entrambi i trimestri del semestre. Il calo su base annua riflette principalmente la riduzione dei ricavi, dovuta alla flessione degli AUM medi e a una minore attività nel Capital Markets, a fronte di una base di costi operativi che include gli oneri legati alla quotazione al Nasdaq della Società e alla transizione ai requisiti di rendicontazione previsti per le società quotate negli Stati Uniti.



La società ha registrato una perdita operativa di 5,1 milioni, rispetto a un utile operativo di 75,9 milioni nel primo semestre 2025, e una perdita netta di 23,9 milioni, rispetto a un utile netto di 77,6 milioni nel primo semestre 2025.



Gli AUM totali sono stati pari a 5,52 miliardi al 30 giugno 2026, rispetto a circa 7,40 miliardi al 31 dicembre 2025. Il calo è stato determinato da un andamento sfavorevole dei mercati nel periodo. Il Gruppo ha generato circa 27,6 milioni di afflussi netti nel primo semestre 2026, compensando in parte l'impatto del calo dei prezzi degli asset digitali.



CoinShares Physical, la piattaforma europea fisicamente garantita della società lanciata nel 2021, ha generato circa 155,9 milioni di afflussi netti nel semestre, una delle migliori performance di flussi del primo semestre dal lancio.



Gli ETP europei su cripto-asset hanno continuato ad attrarre nuovi asset netti nel periodo, con CoinShares che ha catturato quasi il 15% degli afflussi netti europei.



Dopo la chiusura del periodo di rendicontazione, i valori degli asset digitali hanno recuperato rispetto ai livelli del 30 giugno. Al 31 agosto 2026, gli AUM del Gruppo erano saliti a circa 6,93 miliardi, rispetto a 5,52 miliardi al 30 giugno 2026. Il recupero ha, inoltre, avuto un impatto positivo sulle disponibilità di asset digitali in tesoreria del Gruppo, con la perdita non realizzata da inizio anno su tali disponibilità che si è ridotta a circa 3,56 milioni al 31 agosto 2026, rispetto a 15,4 milioni al 30 giugno 2026.



Il Patrimonio netto è solido a 453 milioni con posizione di capitale disponibile di circa 413,9 milioni, che include 284,6 milioni di commissioni di gestione XBT maturate e non ancora incassate. A rafforzare ulteriormente la posizione finanziaria del Gruppo, l'assenza di debito a lungo termine al termine del semestre.

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