Lombard Odier, record di attivi totali e attivi in gestione nel primo semestre, utile netto +25%

(Teleborsa) - Lombard Odier, società globale di gestione di patrimoni e attivi, ha archiviato il primo semestre del 2026 con un record di attivi totali della clientela pari a CHF 367 miliardi, in crescita del 5% rispetto a fine 2025.



Gli attivi in gestione - riporta una nota - sono aumentati del 7%, raggiungendo il livello top di CHF 239 miliardi, sostenuti da solidi afflussi netti di nuovi capitali, a testimonianza della continua fiducia della clientela, nonché da robuste performance in tutte le strategie di investimento del Gruppo.



I ricavi operativi sono cresciuti del 9% rispetto all'anno precedente a CHF 740 milioni e l'utile netto è salito del 25% a CHF 138 milioni dopo spese operative rimaste stabili nonostante i continui investimenti in persone e tecnologia.



Lombard Odier continua a mantenere uno dei bilanci più solidi del settore, con un totale di CHF 17 miliardi alla fine di giugno 2026. Il Gruppo presenta un coefficiente CET1 del 31%, oltre il doppio dei requisiti normativi, e un rating Fitch AA-.



Hubert Keller, Senior Managing Partner del Gruppo Lombard Odier, ha dichiarato: "Generare rendimenti superiori nel lungo termine per i nostri clienti rimane il nostro obiettivo principale. Nel primo semestre del 2026, i nostri team d'investimento hanno combinato una profonda conoscenza dei mercati con competenze specialistiche nelle strategie multi-asset e single-asset, conseguendo solide performance d'investimento nonostante la complessità delle condizioni di mercato. I clienti continuano a sceglierci per la nostra esperienza negli investimenti e per la nostra stabilità, ci impegniamo ogni giorno per meritare la loro fiducia".



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