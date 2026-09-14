Compagnia dei Caraibi, Tandem sale al 91,964% e prepara il delisting

(Teleborsa) - Tandem
(l“Offerente”) rende noti i risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto
volontaria totalitaria (OPA
) avente ad oggetto massime n. 3.762.189 azioni ordinarie di Compagnia dei Caraibi
, rappresentative di circa il 25,99% del capitale sociale dell’Emittente.
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di Adesione, ossia dalle ore 8:30 (ora italiana) del 3 agosto 2026 alle ore 17:30 (ora italiana) dell’11 settembre 2026, sono state portate in adesione complessivamente n. 2.125.894 Azioni, rappresentative del 56,507% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e del 14,683% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo (pari a Euro 0,40 per Azione), di Euro 850.357,60.
Il quantitativo di Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque confermato rispetto a quanto annunciato dall’Offerente nel Comunicato sui Risultati Provvisori.
Pertanto, sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta, tenuto conto de: (i) le complessive n. 2.125.894 Azioni, pari al 14,683% del capitale sociale dell’Emittente, portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione; (ii) le complessive n. 472.888 Azioni, pari al 3,266% del capitale sociale dell’Emittente, acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta successivamente alla Data del Documento di Offerta ad un corrispettivo unitario pari a Euro 0,40; nonché (iii) le complessive n. 10.584.369 Azioni, pari a circa il 73,11% del capitale
sociale dell’Emittente, già detenute da Gem S.r.l. e da Trolley S.r.l. – alla data di regolamento dell’Offerta (i.e., il 17 settembre 2026), l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto), e computando altresì le n. 131.702 Azioni Proprie, verrà a detenere complessive n. 13.314.853 Azioni, pari al 91,964% del capitale sociale dell’Emittente, tale da consentire all’Offerente di addivenire al Delisting
.
Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, pari ad Euro 0,40 per Azione, sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data 17 settembre 2026 (la “Data di Pagamento”), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell’Offerente.
Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell’Offerta il controvalore complessivo che dovrà essere corrisposto dall’Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta è pari a Euro 850.357,60.
A seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto, Borsa Italiana
disporrà che le Azioni siano sospese dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 18 e 21 settembre 2026 e la loro esclusione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a decorrere dalla seduta del 22 settembre 2026 (il “Delisting”).