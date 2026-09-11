Compagnia dei Caraibi, risultati OPA provvisori: superata soglia del 90% per squeeze-out e delisting

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati provvisori relativa all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Tandem su Compagnia dei Caraibi , sono state portate in adesione 2.125.894 azioni, corrispondenti al 56,507% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 14,683% del capitale sociale dell'emittente.



Pertanto, tenendo conto anche delle 472.888 azioni, pari al 3,266% del capitale, acquistate dall'offerente al di fuori dell'offerta successivamente alla data del documento di offerta; nonché delle 10.584.369 azioni, pari a circa il 73,11% del capitale, già detenute da

Gem e da Trolley – alla data di pagamento (17 settembre 2026), Tandem (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto), computando inoltre 131.702 azioni proprie, verrebbe a detenere una partecipazione complessiva del 91,964% tale da consentire il delisting.



Il corrispettivo, pari a 0,40 euro per azione, sarà pagato il 17 settembre.



I risultati definitivi dell'offerta saranno resi noti entro le ore 7:29 del 16 settembre. In considerazione del raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale, sulla base dei risultati provvisori, laddove confermati, non avrà luogo la riapertura dei termini del periodo di adesione.



Infine, l'offerente rende noto che la Condizione Soglia si considera avverata. L'offerta è comunque soggetta alle ulteriori Condizioni dell’Offerta e, segnatamente, alla Condizione MAC e alla Condizione Evento Ostativo.

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