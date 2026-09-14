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Crolla a Madrid Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Madrid Acciona
Pressione sulla società elettrica spagnola, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,51%.
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