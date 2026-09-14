Madrid: movimento negativo per Acciona

(Teleborsa) - Sottotono la società elettrica spagnola , che passa di mano con un calo dell'1,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche attuali di Acciona mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 203,1 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 205,7. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 201,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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