Francoforte: giornata negativa in Borsa per Hochtief
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la big tedesca delle costruzioni, che esibisce una perdita secca del 4,81% sui valori precedenti.
L'andamento di Hochtief nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il colosso delle costruzioni, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 390,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 404,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 385,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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