Francoforte: nuovo spunto rialzista per Zalando

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che vende calzature e moda online , che avanza bene dell'1,93%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Zalando rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Zalando , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22,45 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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