Francoforte: andamento negativo per Zalando

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che vende calzature e moda online , con una flessione del 2,02%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zalando , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Zalando suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,26 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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