Francoforte: movimento negativo per Zalando

(Teleborsa) - Sottotono la società che vende calzature e moda online , che passa di mano con un calo del 2,02%.



Lo scenario su base settimanale di Zalando rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Zalando , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21,15 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 21,62 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 20,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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